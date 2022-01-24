Что пытаются найти инспекторы из Латвии в гарнизонах на Западе РФ

С 24 по 29 января Латвия проведет на территории РФ инспекцию "указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности". Об этом сообщил глава Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Известно, что тот самый "указанный район" расположен в Брянской и Смоленской областях. Он охватывает площадь 13,2 тысячи квадратных километров. Что именно надеются отыскать там латышские военные, догадаться несложно. Им во что бы то ни стало надо обнаружить скопление российских войск, выстроившихся в боевые колонны для вторжения на Украину.

Откровенную направленность такой проверки наши военные прекрасно понимают. Тем не менее, международной инспекции они не препятствуют. "Пусть ищут у нас признаки или призраки готовящейся агрессии. Все равно ничего не найдут", - говорят офицеры.

Более того, командиры проверяемых воинских частей готовы не только возить латышей по своим гарнизонам, показывать им свою технику и вооружение, но и подробно комментировать ход жизнедеятельности войск. Такое информирование предусмотрено Венским документом 2011 года. Отступать от изложенных там правил наши военные не собираются.

Впрочем, их доклады латвийских инспекторов в данной ситуации вряд ли заинтересуют. Судя по обвинениям, которые в последние годы постоянно звучат из государств Балтии в адрес России, ждать объективной оценки ситуации в расположенных на западе РФ армейских гарнизонах от этих контролеров явно не стоит.