Указ главы Республики Ингушетия от 21 января 2022 года № 12 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия от 21 января 2022 г. № 06-00-07/04-103-2022, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции:

"8. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, рекомендовать иным органам государственной власти Республики Ингушетия, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Ингушетия:

а) перевести с 24 января 2022 г. по 1 марта 2022 г. включительно на дистанционную работу (если выполнение определенной трудовым договором трудовой функции возможно вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не менее 30 процентов работников, включая работников в возрасте старше 60 лет, и работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инсульт в анамнезе, бронхолегочные заболевания, онкологические заболевания), не имеющих сертификата профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

б) создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе путем предоставления работникам дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и в день, следующий за днем проведения вакцинации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







