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Исполнителя роли Гарри Поттера уволили из сиквела после жалоб актрисы

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    24.01.2022, 13:02
Текст:   Олег Усков

Очередной круг свистоплясок вокруг франшизы "Гарри Поттер" (неделя без них не проходит) - уволен исполнитель главной роли из постановки "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Как передает NYP, санкции подвергся актер Джеймс Снайдер, играющий Гарри в бродвейском продолжении серии.

Уточнено: инцидент имел место в ноябре прошлого года, но заявление продюсеров шоу было сделано лишь вчера вечером - после проведения расследования. При этом не конкретизировано, чем именно была недовольна партнерша Снайдера. Актер был по результатам дознания отстранен, актриса от своего дальнейшего участия в шоу отказалась.

Создатели предприятия заверяют, что всеми силами стараются создать максимально комфортную среду, поэтому правила для артистов суровы - все во имя безопасности участников процесса.

Фото: kinopoisk.ru
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Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" рассказывает про повзрослевших героев серии. В 2018-м спектакль взял премию "Тони" - "театральный "Оскар".

Снайдер родился в 1981-м в Калифорнии, американский актер кино, ТВ и театра. В портфолио - "Девочки Гилмор", "Дьявол во плоти", "Детектив Раш", S.C.I., "Голубая кровь".

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