Указ главы Республики Калмыкия от 21 января 2022 года № 3 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 января 2021 года № 40 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года №188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312, от 11 декабря 2020 года № 314, от 23 декабря 2020 года № 360, от 15 января 2021 года № 3, от 11 февраля 2021 года № 11, от 12 марта 2021 года № 43, от 26 марта 2021 года № 57, от 9 апреля 2021 года № 61, от 7 мая 2021 года № 77, от 28 мая 2021 года № 89, от 18 июня 2021 года № 103, от 16 июля 2021 года № 117, от 13 августа 2021 года № 135, от 24 сентября 2021 года № 146, от 25 октября 2021 года № 169, от 26 ноября 2021 года № 178, от 20 декабря 2021 года № 187) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1 слова "23 января 2022 года" заменить словами "27 марта 2022 года";

1.2. абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Калмыкия на 2022 год, театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при одновременном соблюдении следующих условий:";

1.3. пункты 1.5, 1.6 признать утратившими силу;

1.4. пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 24 января 2022 года по 27 марта 2022 года.";

1.5. в абзаце первом пункта 6.3 слова "23 января 2022 года" заменить словами "27 марта 2022 года";

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







