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24.01.2022 11:12
Рубрика: Власть

Косачев: С нынешними властями Украины отношения не нормализуются

Текст: Дмитрий Гончарук
О налаживании дружественных связей между Москвой и Киевом можно будет говорить только после того, как на Украине сменится власть, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Нормализации отношений с Украиной не будет, пока там у власти находится нынешняя политическая сила", - сказал Косачев RT.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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По оценке сенатора, в 2014 году на Украине захватила власть определенная политическая сила со своим видением будущего страны: "с моноэтническим государством, страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем".

"С этой властью мы никогда ни о чем не договоримся", - добавил Константин Косачев.

По его мнению, нынешний расклад политических сил на Украине выгоден США, которые "готовы использовать ее как пешку в собственных интересах".

Косачев уверен, что Вашингтон целенаправленно портит отношение Москвы с соседями.

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