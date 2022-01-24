МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину

Японские власти призывают своих граждан отказаться от поездок на Украину с учетом возможного ухудшения обстановки в этой стране, сообщает телерадиокомпания NHK.

МИД Японии повысил до третьего (из четырех возможных) уровень опасности на территории всей Украины. В связи с этим внешнеполитическое ведомство островного государства настоятельно рекомендует своим гражданам, которые все еще пребывают на Украине, выехать оттуда коммерческими авиарейсами. По данным на декабрь прошлого года, в украинских населенных пунктах находилось около 250 японцев, включая дипломатов и членов их семей.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что официальный Токио в кооперации с заинтересованными странами, в первую очередь с США, следит за развитием ситуации на Украине.