Military Watch назвал потенциальных покупателей Су-34М

Поступивший на вооружение ВКС России в 2014 году Су-34 считается самым боеспособным многоцелевым ударным самолетом в мире. Он разработан в качестве замены бомбардировщика Су-24, за основу взята весьма успешная платформа советского истребителя Су-27. Бомбардировщик значительно тяжелее родственных истребителей семейства Су - и при этом заметно дешевле. Несмотря на отсутствие экспорта, производство Су-34 поставлено на поток: на вооружении ВКС России находится порядка 140 бортов и, по самым скромным оценкам, ожидаются поставки еще 100.

Конструкция самолета постоянно совершенствуется - по словам главы ОАК Юрия Слюсаря, боевые возможности Су-34М вдвое превосходят параметры Су-34. Бомбардировщик получил новые наборы датчиков для наблюдения за обстановкой и поиска целей. За счет возможности использовать новые типы ракет "воздух-воздух" улучшены свойства самолета в воздушном бою. Это позволяет использовать Су-34 без истребительного прикрытия и делает самолет крайне привлекательным для стран с небольшим флотом боевой авиации.

ВВС Алжира проявили интерес к Су-34 еще до того, как бомбардировщик поступил на вооружение ВКС России. Страна обладает крупнейшим за пределами России парком Су-24 в 36 бортов и считает "Утенка" его прямым потомком. Большая дальность полета Су-34М станет весомым преимуществом в крупнейшей стране Африки. Остается лишь неясным, будет ли Алжир обновлять до Су-34 все три свои эскадрильи, или сократит число специализированных ударных самолетов в пользу более универсальных истребителей Су-30 или Су-57.

Еще одна страна, намеренная в 20-х годах серьезно инвестировать в обновление фронтовой авиации - Вьетнам. Сейчас он располагает тремя полками советских бомбардировщиков Су-22 разных модификаций. Если Ханой планирует проводить дальние операции в Южно-Китайском море, Су-34 с его высокой выносливостью станет наиболее подходящей заменой. Учитывая ограничения США на продажу F-16 и то, что Су-30СМ предлагаются по схожей цене, шансы того, что Вьетнам выберет Су-34, высоки.

В 1990 году Сирия приобрела у СССР 22 Су-24, еще два самолета были доставлены из Ливии. В 2010 году бомбардировщики были модернизированы до уровня Су-24М2, несмотря на финансовые проблемы правительства. Это показывает, какое внимание уделяет Дамаск своей боевой авиации. Если экономика Сирии стабилизируется - например, при помощи Ирана и Китая, - можно ожидать, что страна займется обновлением парка ВВС - либо за счет дальнейшей модернизации Су-24, либо путем приобретения бомбардировщиков следующего поколения. Возможно из числа отслуживших свое в ВКС России. Ожидать этого стоит в конце 20-х - начале 30-х годов.

Иран на текущий момент является обладателем крупнейшего авиапарка советского производства: 30 Су-24 и 15 Су-22. И все они могут быть обновлены в ближайшие годы, поскольку эмбарго на поставки оружия в исламскую республику больше не действует. Су-34 могут быть куплены также для замены истребителей F-4E Phantom, давно выступающих в ВВС Ирана на ударных ролях. Нехватка ударной авиации стала серьезной проблемой для Тегерана по время ирано-иракской войны. Однако сейчас у страны есть множество альтернатив бомбардировщикам - например, ударные беспилотники и баллистические ракеты собственного производства.

Ангола тоже чемпион по количеству российских ударных самолетов, только к югу от Сахары. ВВС страны располагают бомбардировщиками Су-22 и Су-24, тяжелыми истребителями Су-30К, хорошо оснащенными для нанесения ударов по земле. Авиатехника закупалась во время обострения отношений с соседями, но сейчас они дружат и интерес к военным приобретениям угас.

В отличие от Ирана запрет ООН на продажу нового оружия КНДР все еще действует. Согласно наложенным ограничениям, Пхеньян имеет право покупать лишь типы самолетов, уже стоящие на вооружении - например, МиГ-29.Страна использует большой флот устаревших бомбардировщиков Ил-28. Если эмбарго будет снято, вполне вероятно, что Северная Корея захочет его обновить. Су-34 станет эффективным дополнением к арсеналу баллистических ракет для атаки дальних морских целей - например, базы ВМС США на Окинаве.