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Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Новости
    24.01.2022, 18:10
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia появился первый официальный тизер мультфильма "Пиноккио" от Гильермо дель Торо. Оскароносный режиссер переосмыслил знаменитую итальянскую сказку.

- Музыкальный фильм с покадровой съемкой рассказывает историю бесшабашного деревянного человечка Пиноккио, которому предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком, - сообщается в описании.

В тизере мы видим сверчка Себастиана (в оригинале его озвучил Юэн МакГрегор), который сообщает, что "жил в сердце деревянного мальчика". Над проектом также работали Тильда Суинтон, Финн Вулфхард, Кейт Бланшет и другие.

Мультфильм выйдет на стриминге в декабре 2022 года.

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