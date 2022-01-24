Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

На YouTube-канале Netflix Russia появился первый официальный тизер мультфильма "Пиноккио" от Гильермо дель Торо. Оскароносный режиссер переосмыслил знаменитую итальянскую сказку.

- Музыкальный фильм с покадровой съемкой рассказывает историю бесшабашного деревянного человечка Пиноккио, которому предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком, - сообщается в описании.

В тизере мы видим сверчка Себастиана (в оригинале его озвучил Юэн МакГрегор), который сообщает, что "жил в сердце деревянного мальчика". Над проектом также работали Тильда Суинтон, Финн Вулфхард, Кейт Бланшет и другие.

Мультфильм выйдет на стриминге в декабре 2022 года.