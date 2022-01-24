Новую противоракету России примут на вооружение в ближайшее время

Новая российская противоракета поступит на вооружение системы ПРО в ближайшее время. Это повысит защиту центрального промышленного района России от современного ракетно-ядерного оружия.

Как сообщил газете "Красная звезда" командир дивизии 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, генерал-майор Сергей Грабчук, в прошлом году были завершены межведомственные испытания новой противоракеты.

"Боевые расчеты воинских частей соединения и 10-го испытательного полигона совместно со специалистами ВПК успешно провели серию испытательных пусков, в ходе которых она подтвердила заложенные характеристики", - заявил генерал-майор и добавил, что в ближайшее время ракета будет принята на вооружение.

Ввод новой противоракеты позволит существенно расширить зону поражения системы ПРО, а также повысить точность наведения и возможности по поражению различных классов целей.

По имеющимся данным, речь идет об испытаниях усовершенствованной противоракеты 53Т6, которая в НАТО известна как Gazelle. Тактико-технические данные ракеты секретны, но из открытых источников известно, что ракета имеет новый двигатель и современное радиоэлектронное оборудование. В результате скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более трех километров в секунду.