Охотское море назвали российской "святыней ядерной стратегии"

Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии". Все это делается для того, чтобы защитить атомные подлодки с баллистическими ракетами противника и уберечь границы РФ от возможного нападения.

Об этом пишет японское издание "Тюнити симбун". И рассказывает о базе подводных лодок Тихоокеанского флота в поселке Рыбачий. В конце прошлого столетия этот населенный пункт был практически на грани выживания, рассматривали возможность закрытия там военной базы. Но российские власти ее оставили. И сегодня Рыбачий благополучно живет, там созданы все условия для моряков и их семей.

Как пишет японское издание, вскоре на базе разместят две новые современные подводные лодки проекта "Борей" и две - проекта "Ясень".

Японию этот беспокоит, тем более что после окончания Второй мировой войны так и не заключен мирный договор между двумя странами. Причина связана с вопросом о принадлежности южных Курильских островов.