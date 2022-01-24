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24.01.2022,  
10:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Охотское море назвали российской "святыней ядерной стратегии"

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии". Все это делается для того, чтобы защитить атомные подлодки с баллистическими ракетами противника и уберечь границы РФ от возможного нападения.

Фото: Адмиралтейские верфи
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Об этом пишет японское издание "Тюнити симбун". И рассказывает о базе подводных лодок Тихоокеанского флота в поселке Рыбачий. В конце прошлого столетия этот населенный пункт был практически на грани выживания, рассматривали возможность закрытия там военной базы. Но российские власти ее оставили. И сегодня Рыбачий благополучно живет, там созданы все условия для моряков и их семей.

Как пишет японское издание, вскоре на базе разместят две новые современные подводные лодки проекта "Борей" и две - проекта "Ясень".

Японию этот беспокоит, тем более что после окончания Второй мировой войны так и не заключен мирный договор между двумя странами. Причина связана с вопросом о принадлежности южных Курильских островов.

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