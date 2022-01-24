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24 января 2022 г.

Указ губернатора Орловской области от 24 января 2022 года № 41 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в пункт 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпунктом "л" следующего содержания:

"л) работу фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов;

деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов



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