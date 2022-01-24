Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

Чем раньше оппоненты России прекратят истерику, тем скорее ситуация на рынках ценных бумаг перейдет "в плюс", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время биржевых торгов 24 января курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с начала ноября 2020 года.

"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма". Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного", - сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что "чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя".