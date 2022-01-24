Редакция AdIndex совместно с лидерами индустрии рекламы, маркетинга и медиа подвела итоги 2021 года

Это масштабный обзор тенденций и событий, которые стали ключевыми в 2021 году и будут определять год 2022-й. На вопросы ответили более 50 экспертов из разных областей рынка.

В мире все относительно и зависит от положения смотрящего. В прошлом году мы узнали, что 2019-й был доковидным, докризисным и в общем-то счастливым годом. Рассматривать его как отправную точку стало трендом: в большинстве финансовых отчетностей цифры за 2021 год сравниваются с показателями двухлетней давности, а не только год к году. В зависимости от результатов можно похвастаться восстановлением бизнеса либо посетовать, что ряд факторов помешал вернуться к норме.

Представители индустрии назвали знаковые новости 2021, повлиявшие на рекламный и маркетинговые рынки, поделились своим мнением о том, как медиаканалы будут развиваться в 2022 году, и поразмышляли о равенстве и инклюзивности. Эксперты из медиа выделили важнейшие события 2021 года, новые точки роста и невозврата и поделились ожиданиями от грядущего года. Авторы Telegram-каналов проанализировали итоги года для мессенджера как для медиа и рекламной площадки и попробовали представить, каким будет 2022-й. Специалисты HR-отрасли рассказали о нехватке кадров в рекламной отрасли и как эту проблему решать в следующем году.

Мы также поговорили и о том, что драйвит рынок performance-рекламы, каким был год для интернет-рекламы и как долго продолжится рост. Обсудили технологии, которые компании осваивали ради выживания, стали фундаментом для дальнейшего процветания их бизнеса.