Подмосковный суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за продажу прав

За продажу прав Пушкинский городской суд Московской области приговорил к колонии строгого режима пять человек, в том числе двоих бывших сотрудников подмосковного ГИБДД. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие установило, что в марте 2018 года старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД Межмуниципального управления МВД России "Пушкинское" капитан полиции Василий Сурнев и ранее осужденный Гладков за взятки выдавали права, а также возвращали водительские удостоверения тем, кто был лишен права управления, без экзаменов и медсправок.

Позже в группу были вовлечены представители автошкол Роман Клинов и Максим Андреев. В ноябре того же года Гладков вовлек в состав группы старшего инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району лейтенанта полиции Сергея Зайцева. А тот - Игнатия Козлова и ранее осужденного военнослужащего контрактной службы войсковой части сержанта Алимова.

С января по октябрь 2019 года члены группы получили взятки от 10 граждан в размере от 50 до 110 тысяч рублей за получение прав в обход установленного порядка. А также 27 тысяч рублей от военнослужащего за возврат изъятого по решению судьи водительского удостоверения.

Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельные производства и в последующем прекращены по нереабилитирующим основаниям, а незаконно выданные им водительские удостоверения изъяты и признаны вещественными доказательствами.

Суд назначил Сурневу, Андрееву, Зайцеву, Козлову и Клинову наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 4, 2 и 2 года соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Клинов приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года условно. Кроме того, назначены дополнительные наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти по допуску к управлению транспортными средствами, сроком от 3 до 6 лет, лишения специальных званий, а также штрафа в размере от 350 тысяч до 2 миллионов рублей.