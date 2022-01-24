В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса

Химкинский суд остановил работу на неопределенный срок из-за заразившихся коронавирусом сотрудников. Сообщение об этом появилось на сайте учреждения. За все время пандемии это первый случай, когда какой-либо суд полностью прекратил свою работу.

Пока не сообщается, сколько именно сотрудников ушли на больничный. В сообщении говорится лишь о большом количестве заболевших.

"В связи с большим количеством заболевших сотрудников новой коронавирусной инфекцией, Химкинский городской суд Московской области временно приостанавливает свою работу с 24 января", - сказано в сообщении.

По данным агентства ТАСС, из резонансных дел в суде сейчас рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии почти 20 миллиардов рублей у основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, а также дело в отношении пилота Дениса Евдокимова.