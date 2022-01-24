На Камчатке водитель автобуса выгнал школьника на мороз

В Петропавловске-Камчатском правоохранительные органы начали проверку появившихся в интернете сообщений о том, что водитель одного из автобусов выгнал на мороз 11-летнего школьника, не заплатившего за проезд.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, инцидент произошел днем 21 января. Шофер автобуса маршрута № 30 высадил мальчика на остановке, расположенной на улице Таранца. По словам матери, ребенок объяснил водителю, что потерял проездной, но мужчина был непреклонен.

Сейчас ведомство выясняет детали произошедшего. В ходе проверки специалисты дадут оценку действиям лиц, которые отвечают за безопасность перевозок.

В краевой прокуратуре, в свою очередь, напомнили, что принудительно высаживать из общественного транспорта несовершеннолетнего, не подтвердившего оплату проезда, запрещено. За это шоферу может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, руководству предприятия - от 20 до 30 тысяч.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя, а также должностных лиц, ответственных за организацию разъяснительной работы с персоналом", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.