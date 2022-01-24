В Перми создали методику безопасной навигации беспилотников

Пермские ученые разработали способ, как избежать внезапного отключения навигационных систем беспилотных летательных аппаратов при резкой смене температуры. Об этом сообщает центр НТИ Фотоника при пермском университете (ПГНИУ).

Создана методика по защите волоконно-оптических гироскопов от пироэлектрического эффекта, который возникает при резком изменении температуры. При этом беспилотник может выйти из строя.

Ученые выяснили, что в таких случаях мощность сигнала уменьшается в тысячу раз, что делает беспилотник фактически слепым. И для того, чтобы вернуть ему работоспособность, иногда требуется затратить 45-50 минут.

- Крайне важно знать температурные условия, при которых пироэлектрический эффект может мешать работе оптической схемы, - говорит Роман Пономарев, руководитель лаборатории интегральной фотоники ПГНИУ. - Эти знания будут актуальны при разработке новых решений и оценке их устойчивости к переменной температуре. Мы смогли усовершенствовать существующий способ решения этой проблемы.

Разработанный пермскими учеными метод позволяет не только определять места оптических потерь, но и предсказывать опасные режимы работы навигационных систем. Кроме беспилотников, созданная методика увеличит защищенность квантовых сетей связи и квантовой криптографии.