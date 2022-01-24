В Уфе задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного сына

В Уфе задержан житель Давлеканово, которого подозревают в убийстве собственного сына, пропавшего в декабре прошлого года. О безвестном исчезновении мужчины в полицию заявила экс-супруга, поддерживающая с ним связь.

Правоохранительные органы, установив, что в последнее время сын гостил у отца, приехали с расспросами. Однако родитель заявил, что отпрыск давно уехал на заработки.

Позже полицейские обнаружат в доме следы крови, а в яме шамбо во дворе - тело с признаками насильственной смерти. К этому моменту отец уже покинул родной город. Его объявили в федеральный розыск.

Подозреваемого удалось задержать месяц спустя. Он сразу сознался в содеянном, рассказав, что они поссорились с сыном в ходе распития спиртного. Обиженный родитель нанес несколько ударов ножом. Увидев, что сын скончался, отец спрятал его тело в яме во дворе дома.

Как рассказали в следственном комитете РБ, подозреваемый заключен под стражу, ему предъявлено обвинение, назначен ряд экспертиз.