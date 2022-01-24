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24.01.2022 09:01

АО "Транснефть - Западная Сибирь" сэкономило почти 21 млн рублей за счет энергосберегающих мероприятий

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2021 год. С января по декабрь предприятие сэкономило 988 тонн условного топлива. В денежном выражении экономия составила 20,7 млн рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Такие результаты были достигнуты за счет планомерной реализации комплексных мероприятий, направленных на внедрение энергоэффективного оборудования и применения энергосберегающих технологий на объектах предприятия.

Основной объем экономии электроэнергии был обеспечен благодаря оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, когда на каждом технологическом участке подбирается наиболее эффективная комбинация работающих насосов. Системный подход позволил снизить потребление электроэнергии за год на 5226,7 тыс. кВт*час.

Кроме того, значимый экономический эффект достигнут за счет очистки внутренней поверхности трубопроводов от парафиносмолистых веществ. Такие отложения сужают диаметр трубопровода и соответственно увеличивают затраты электричества на транспортировку нефти и нефтепродуктов, так как возникает необходимость наращивать мощности магистральных насосов и электродвигателей.

Вкладом в повышение энергоэффективности производственной инфраструктуры предприятия стала установка насосов и электродвигателей с более высоким КПД. В 2021 году была произведена замена шести магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Вознесенка-2", "Орловка" и четырех электродвигателей на Кемчугской НПС. Совокупная экономия от внедрения энергоэффективного оборудования составила 121 тыс. кВт*ч.

В целях повышения энергосбережения при выработке тепловой энергии и в системе теплоснабжения проведены ремонты тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, установлены системы автоматического регулирования температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов. Экономия моторного топлива размере 43 тонн условного топлива достигнута за счет оптимизации маршрутов перевозок и повышения транспортной дисциплины.

Другим масштабным мероприятием в области снижения энергопотребления в 2021 году стала установка светодиодных светильников на объектах предприятия. За двенадцать месяцев были установлены 2678 светильников.

Эффективная деятельность АО "Транснефть - Западная Сибирь" в сфере сбережения энергоресурсов в 2021 году была отмечена в ходе внешнего аудита. Независимые эксперты подтвердили соответствие системы энергетического менеджмента предприятия требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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