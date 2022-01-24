Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.01.2022,  
09:41
Текст:  Антон Валагин

Дрон "Охотник" с плоским соплом взлетит летом

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

Второй экземпляр тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" впервые поднимется в небо летом 2022 года.

Фото: YouTube
Секреты ракеты С-400 показали на видео

- Предварительно планируется начать летные испытания с июля этого года, - сообщил РИА Новости источник в авиапроме.

Напомним, второй "Охотник" выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода в декабре 2020 года. В отличие от первого образца, он оснащен двигателем с плоским соплом, снижающим заметность аппарата в тепловом и радиолокационном диапазонах. По данным собеседников агентства, на новом дроне установлен двигатель АП-41Ф без форсажной камеры. Это сделало силовую установку короче и позволило вписать ее в габариты С-70. Первый аппарат оснащен тем же двигателем, но с форсажем - это не позволило смонтировать на нем плоское сопло.

"Охотник" разработан в КБ Сухого с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57. Как минимум один самолет проходит совместные с дроном испытания. Планируется, что беспилотник расширит оперативную осведомленность для истребителя, будет вскрывать для него цели и атаковать их по команде пилота.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
В России впервые создается робот-торпедоносец 19.01.2022
На что похожи военные роботы США и России 15.01.2022
ВКС России
Полет Ан-12 на предельно низкой высоте попал на видео 21.01.2022
Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 16.01.2022
испытания
Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии 17.01.2022
Новейший российский бронеавтомобиль испытали в Росгвардии 14.01.2022