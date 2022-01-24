Дрон "Охотник" с плоским соплом взлетит летом

Второй экземпляр тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" впервые поднимется в небо летом 2022 года.

- Предварительно планируется начать летные испытания с июля этого года, - сообщил РИА Новости источник в авиапроме.

Напомним, второй "Охотник" выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода в декабре 2020 года. В отличие от первого образца, он оснащен двигателем с плоским соплом, снижающим заметность аппарата в тепловом и радиолокационном диапазонах. По данным собеседников агентства, на новом дроне установлен двигатель АП-41Ф без форсажной камеры. Это сделало силовую установку короче и позволило вписать ее в габариты С-70. Первый аппарат оснащен тем же двигателем, но с форсажем - это не позволило смонтировать на нем плоское сопло.

"Охотник" разработан в КБ Сухого с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57. Как минимум один самолет проходит совместные с дроном испытания. Планируется, что беспилотник расширит оперативную осведомленность для истребителя, будет вскрывать для него цели и атаковать их по команде пилота.