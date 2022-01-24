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24.01.2022 19:13
Рубрика: Общество

В аэропорту Ставрополя несколько рейсов задержаны из-за плотного тумана

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В столице Ставропольского края аэропорт не может ни отправить, ни принять рейсы в Москву из-за опустившегося еще на выходных тумана. По данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько рейсов задерживаются на вылет, а те, что должны были прилететь, отправляют в аэропорт Минеральных Вод.

Фото: iStock
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- Задержка по метеоусловиям в аэропорту "Ставрополь", - гласит онлайн табло.

Проблемы с погодой в краевой столице начались еще в воскресенье. Аэропорт не смог принять из-за тумана ни одного рейса, все самолеты направлялись на запасной аэродром в Минеральных Водах. Оттуда же происходит и вылет - пассажиров доставляют туда на автобусах (расстояние порядка 170 километров).

По прогнозам синоптиков, похожая ситуация с метеоусловиями продержится в этом районе и весь вторник, а к среде наступит ясная погода. Видимость из-за плотного тумана колеблется от 100 до 500 метров.

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