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24.01.2022,  
13:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Корветы Балтийского флота отправились в дальний поход

Отряд боевых кораблей Балтийского флота отправился в дальний поход.

Фото: РИА Новости
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В составе отряда корветы "Стойкий" и "Сообразительный". Это можно понаблюдать на представленном видео. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского флота. И добавили, что главная задача - участие кораблей в военно-морских учениях под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, а также военно-морское присутствие и демонстрация Андреевского флага в районах Мирового океана.

Учения в дальнем походе будут разнообразными. Это и по противолодочной обороне, и по связи, и другие боевые тренировки. Экипажи Ка-27, которые базируются на борту корветов, выполнят тренировки по поиску подводных лодок "неприятеля", обнаружению надводных целей и поисково-спасательные операции.

На кораблях находятся и морпехи, они будут обеспечивать безопасность военных моряков на корветах. А еще морские пехотинцы примут участие в учениях.

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