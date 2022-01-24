В Калининграде открылся первый в России Петровский центр

Калининградский Музей Мирового океана запустил новый проект в год 350-летия Петра Первого. Петровский центр открылся во Фридрихсбургских воротах, - это сохранившаяся часть одноименной крепости, где российский император, прибывший в Кенигсберг в составе Великого русского посольства в 1697 году, изучал артиллерию.

В музее намерены сделать Петровский центр площадкой просветительской работы, которая поможет сохранять наследие великого реформатора и освещать его роль в превращении России в великую морскую державу.

В программе работы нового центра - множество проектов, в которые включены и другие объекты музея, объединенные "петровским маршрутом": пространство старого железнодорожного моста на Набережной исторического флота, старинный маяк Риндерорт в поселке Заливино, реставрационные мастерские и выставочные залы в центре "Морское наследие" на территории бывшей кенигсбергской Янтарной мануфактуры.

В юбилейный год откроются несколько выставок - "Куршские маршруты Петра Первого", "Петр Первый и янтарь", "Великое посольство - мост в Европу", "Петр Первый - основатель российского флота" и другие. Пройдут музыкальные спектакли "Петровские ассамблеи".

В июне воспитанники морских учебных заведений и клуба "Юный моряк" пойдут в поход на ялах петровским маршрутом. В сентябре состоится морской фестиваль исторических судов "Водная ассамблея" и фестиваль фейерверков "Виват, Россия! Виват, Петр!". Вскоре в Петровском центре положат начало новой калининградской традиции полуденного выстрела из салютной пушки Фридрисбургских ворот.