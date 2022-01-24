В Ленобласти ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Ленинградской области введены ограничения из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Как следует из текста новой редакции регионального антиковидного постановления, правила затронут разные категории граждан.

Так, людям старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию и не болевшим в последние полгода коронавирусом, следует соблюдать самоизоляцию, выходить лишь в магазины, причем в первые два часа после открытия. Это же требование относится к гражданам с хроническими заболеваниями.

Предприятия должны перевести на удаленку треть сотрудников. В первую очередь должны уйти те, кто не имеет прививки. На дистанционную работу отправятся и 30 процентов областных чиновников.

В автобусах ужесточается масочный режим. Предприятия-перевозчики не должны допускать в салон пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Число участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.

В районах с самым высоким уровнем заболеваемости сокращают число участников свадеб. На регистрации брака разрешат присутствовать лишь 10 гостям.

Кинотеатры и цирки-шапито продолжат работу, но, как следует из текста документа, на входе у всех посетителей должны проверять температуру.