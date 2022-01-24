На Кубани и в Адыгее больше 33 тысяч человек остались без электричества

Рекордное количество выпавшего снега и сильный ветер привели к авариям на электросетях в Краснодарском крае и Адыгее. Без света остались больше 33 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ, сейчас на сетях идут восстановительные работы.

В ПАО "Россети Кубань", которое отвечает за электроснабжение на Кубани и в Адыгее, уточнили, что сейчас аварии на сетях ликвидируют 92 восстановительные бригады - больше 200 человек и 105 единиц техники.

- Работы по восстановлению энергоснабжения осложнены продолжающимся снегопадом, снежными заносами на дорогах, отсутствием или затрудненным проездом к местам проведения работ. Там, где движение техники невозможно, энергетики осуществляют обход и осмотр линий пешком, - отметили в пресс-службе компании.

Обильные осадки в виде мокрого снега идут на юге России третьи сутки. В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности, дорожные службы круглосуточно убирают снег. Также непогода стала причиной нарушений в работе аэропорта кубанской столицы.

Выпавшее количество снега в Краснодарском крае стало рекордным за всю историю метеонаблюдений.