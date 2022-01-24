Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов под Ростовом

Прокуратура Ростовской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова подготовила заявление в областной суд об установлении факта геноцида народов Советского Союза. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, заявление в Ростовский областной суд касается признания военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области.

По данным надзорного ведомства, прокуроры во взаимодействии с ФСБ и СК России провели длительную кропотливую работу, изучая архивы, документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

Как отметили в Генпрокуратуре, на этих и других территориях во время оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. Всего, по данным надзорного ведомства, за время оккупации Ростовской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было уничтожено не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.