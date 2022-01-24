ЦВО впервые получит вертолеты Ка-52 и систему залпового огня "Торнадо-С"

Более 1300 единиц техники поступят в войска Центрального военного округа в текущем году. О наращивании боевой мощи на брифинге сообщил командующий округа, генерал-полковник Александр Лапин.

В частности, будет усилена система противовоздушной обороны за счет 17 самолетов и вертолетов. Так, впервые военнослужащие получат ударные вертолеты Ка-52 и на Урале, таким образом, появится первое подразделение в составе ЦВО с этими современными машинами.

Эскадрилья "Аллигаторов" обеспечит разведку и аппаратурное целеуказание. Они снабжены устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. А также имеет высокую защищенность экипажа.

Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, впервые получит на вооружение новые системы залпового огня "Торнадо-С". Техника обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Также в ней предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда.

Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М".

Кстати

Около пяти десятков модернизированных машин пехоты с боевым модулем "Бережок" получат части в Поволжье. Техника, в частности, усилена новым прицельным оборудованием и комплексом вооружения.

Двухместный модуль "Бережок" представляет собой классическую башню, но имеет усовершенствованный комбинированный прицел, тепловизор, лазерный дальномер и тому подобное.