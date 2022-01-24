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24 января 2022 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0548 "Об утверждении порядка направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомления о возврате прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество документов без рассмотрения, порядка и способов направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомления о прекращении осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представленных для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество документов"

Дата подписания 26 ноября 2021 г.
Опубликован 24 января 2022 г.

Зарегистрирован 20.01.2022 № 66945

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 21.01.2022 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.03.2016 № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2016, регистрационный № 44412), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17.11.2017 № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2018, регистрационный № 49817), от 06.04.2018, регистрационный № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29.06.2018, регистрационный № 51488), от 27.02.2019 № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13.06.2019, регистрационный № 54915).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0548
(pdf, PDF, 371 Кб)