Зарегистрирован 20.01.2022 № 66945
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 21.01.2022 г.
Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.03.2016 № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2016, регистрационный № 44412), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17.11.2017 № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2018, регистрационный № 49817), от 06.04.2018, регистрационный № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29.06.2018, регистрационный № 51488), от 27.02.2019 № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13.06.2019, регистрационный № 54915).