Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0548 "Об утверждении порядка направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомления о возврате прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество документов без рассмотрения, порядка и способов направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомления о прекращении осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представленных для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество документов"