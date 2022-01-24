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24.01.2022,  
10:44
Текст:  Майя Бирюкова

Стало известно о новой российской противокорабельной ракете

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью разрабатывают в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Фото: YouTube
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По его словам, новое оружие будет отличаться увеличенной скоростью полета и повышенной помехозащищенностью. Параллельно ведется модернизация малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-НК-Э". Комплекс может быть установлен на корабли малого водоизмещения.

Также Борис Обносов сообщил, что на стадии серийного производства находится авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ "Гриф": первая партия оружия уже поставлена. В перспективе ее заменят малогабаритной противолодочной ракетой, которая будет заметно превосходить существующие образцы по дальности хода.

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