Стало известно о новой российской противокорабельной ракете

Высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью разрабатывают в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

По его словам, новое оружие будет отличаться увеличенной скоростью полета и повышенной помехозащищенностью. Параллельно ведется модернизация малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-НК-Э". Комплекс может быть установлен на корабли малого водоизмещения.

Также Борис Обносов сообщил, что на стадии серийного производства находится авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ "Гриф": первая партия оружия уже поставлена. В перспективе ее заменят малогабаритной противолодочной ракетой, которая будет заметно превосходить существующие образцы по дальности хода.