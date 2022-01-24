Су-30СМ назвали одним из самых опасных истребителей в Европе

Истребитель Су-30СМ вошел в топ-6 самых опасных в Европе.

Издание Military Watch сделало обзор самых грозных европейских истребителей.Как поясняет автор во вступительной части, в Европе долгое время были сосредоточены одни из самых мощных в мире истребителей, поскольку здесь пролегала граница между НАТО и странами Варшавского договора. На протяжении холодной войны наиболее боеспособными самолетами являлись американские F-15 и F-14 и советские Су-27 и Су-24М.

И хотя в XXI веке США предпочитают держать свои самые боеспособные самолеты, такие как F-22, дома, Европа по-прежнему остается важным фронтом для боевой авиации. Оценка и ранжирование наиболее способных истребителей, развернутых европейскими государствами дает представление о балансе сил на континенте.

В топ-6 вошли британские и итальянские F-35B, белорусские Су-30СМ, германские и испанские Eurofighter T4, французские Rafale F3, а также F-16 ВВС Словакии и Болгарии.

"Эскадрилья истребителей Су-30СМ, поставляемая Россией в Беларусь с 2019 года, обеспечивает ВВС страны самым тяжелым и дальнобойным истребителем в Европе", - отмечает обозреватель.

Су-30СМ - это модернизированная версия советского Су-27. Его отличает прочный композитный планер, более низкие требования к техническому обслуживанию, новое поколение датчиков, вооружения и авионики, а также двухместная конфигурация, хорошо подходящая для ударных операций.

Су-30СМ - единственный развернутый в Европе истребитель, оснащенный двигателями с вектором тяги, что делает его самым маневренным. Он вооружен дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, аналогов котором нет на всем континенте. Они способны поражать цели на расстоянии до 400 километров на скорости 6 Махов. При этом он может выполнять ударные задачи даже в небе в Великобритании. Они могут долететь до нее с белорусских аэродромов без дозаправки в воздухе и со значительной боевой нагрузкой.

Преимущество Су-30СМ заключается еще в том, что он создан на основе проверенной в боях конструкции Су-27. А "Фланкер" является единственным современным истребителем на континенте, который неоднократно вступал в схватки с вражескими истребителями. В отличие от F-35, это полностью готовый к бою самолет.