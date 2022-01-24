Сын Реджины Кинг диджей Иэн Александр покончил с собой в 26 лет

Диджей и художник Иэн Александр-младший, единственный сын актрисы Реджины Кинг и музыкального продюсера Иэна Александра, покончил с собой 21 января - через два дня после 26-летия.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление Кинг.

Коллеги массово сочувствуют актрисе в социальных сетях.

PRAYERS for Regina King family & Ian Alexander Sr. family🙏🏾Dear LORD give them STRENGTH during this time🙏🏾💜 — Missy Elliott (@MissyElliott) January 22, 2022

Реджина Кинг - американская актриса и режиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и четырех "Эмми". В фильмографии Кинг - сериалы "Хранители", "Оставленные", "Теория Большого взрыва", ленты "Враг государства", "Джерри Магуайер", "Если бы стены могли говорить".