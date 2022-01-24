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Сын Реджины Кинг диджей Иэн Александр покончил с собой в 26 лет

Новости
    24.01.2022, 09:25
Текст:   Олег Усков

Диджей и художник Иэн Александр-младший, единственный сын актрисы Реджины Кинг и музыкального продюсера Иэна Александра, покончил с собой 21 января - через два дня после 26-летия.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление Кинг.

Коллеги массово сочувствуют актрисе в социальных сетях.

Реджина Кинг - американская актриса и режиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и четырех "Эмми". В фильмографии Кинг - сериалы "Хранители", "Оставленные", "Теория Большого взрыва", ленты "Враг государства", "Джерри Магуайер", "Если бы стены могли говорить".

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