Удачное приобретение: какие трофейные САУ особенно ценили во Вьетнаме

Например, только 105-мм буксируемых гаубиц М101 было захвачено более 1000 штук, а также 250 155-мм М114 и большое количества боеприпасов к ним.
Данные артиллерийские системы до сих пор находятся на вооружении Вьетнамской Народной армии. Так, 105-мм орудия заокеанского происхождения использовали в ходе создания мобильных самоходных установок на шасси российских вездеходов Урал-4320.
Особо ценным приобретением считались одни из самых дальнобойных на 70-е годы САУ - 175-мм М107. Всего их около восьми десятков.
Они обладали десятиметровыми стволами и могли поражать цели на дистанциях до 32700 метров. Масса снаряда составляла 66,81 кг, а заряда - 24,95 кг. Дульная скорость - 914 м/с. Однако скорострельность не превышала двух выстрелов в минуту.
Вес самой самоходки достигал 28200 кг. Максимальная толщина брони - 13 мм. При этом днище вообще не являлось бронированным. Мощность двигателя - 405 л.с., максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода - 720 км.
Интересно, что во время марша на борту самоходки кроме механика-водителя находилось еще четыре артиллериста, на боевой позиции расчет увеличивался до тринадцати человек, включая восемь заряжающих.
М107 активно применялись вьетнамцами в 80-е годы в Камбодже против боевиков-полпотовцев. В настоящее время эти САУ, поддерживаемые в боеспособном состоянии, правда с сильно израсходованным ресурсом стволов, сосредоточены на базах хранения.
Nowadays, like many other captured assets, M107 is chilling in long-term storage. The Army manages to replace many of the components but there is no answer for the barrel. The shortage of ammunition is also an obstacle. pic.twitter.com/4hBICNRdbz— Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 23, 2022