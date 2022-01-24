Удачное приобретение: какие трофейные САУ особенно ценили во Вьетнаме

В ходе полного разгрома проамериканского южновьетнамского режима весной 1975 года трофеями бойцов армии ДРВ стало большое количество разнообразного современного вооружения и военной техники.

Например, только 105-мм буксируемых гаубиц М101 было захвачено более 1000 штук, а также 250 155-мм М114 и большое количества боеприпасов к ним.

Данные артиллерийские системы до сих пор находятся на вооружении Вьетнамской Народной армии. Так, 105-мм орудия заокеанского происхождения использовали в ходе создания мобильных самоходных установок на шасси российских вездеходов Урал-4320.

Особо ценным приобретением считались одни из самых дальнобойных на 70-е годы САУ - 175-мм М107. Всего их около восьми десятков.

Они обладали десятиметровыми стволами и могли поражать цели на дистанциях до 32700 метров. Масса снаряда составляла 66,81 кг, а заряда - 24,95 кг. Дульная скорость - 914 м/с. Однако скорострельность не превышала двух выстрелов в минуту.

Вес самой самоходки достигал 28200 кг. Максимальная толщина брони - 13 мм. При этом днище вообще не являлось бронированным. Мощность двигателя - 405 л.с., максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода - 720 км.

Интересно, что во время марша на борту самоходки кроме механика-водителя находилось еще четыре артиллериста, на боевой позиции расчет увеличивался до тринадцати человек, включая восемь заряжающих.

М107 активно применялись вьетнамцами в 80-е годы в Камбодже против боевиков-полпотовцев. В настоящее время эти САУ, поддерживаемые в боеспособном состоянии, правда с сильно израсходованным ресурсом стволов, сосредоточены на базах хранения.