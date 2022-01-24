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Умер актер из "Жизни Клима Самгина" Андрей Садчиков

Новости
    24.01.2022, 20:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

22 января скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Андрей Садчиков. Об этом сообщается на портале Кино-Театр.ру.

Садчиков родился 25 апреля 1950 года. В 1975-м окончил ГИТИС. С 1976 по 1992 год был актером Московского академического театра имени Маяковского, в 1996-2002 годах работал педагогом в Центре творчества детей и юношества "Сокол", затем - в театре "Ромэн".

На экранах дебютировал в 1976-м - в спортивной драме "Такая она игра". Следом - приключенческая подростковая лента "Исчезновение", "Закон зимовки", телеверсия спектакля "Жизнь Клима Самгина", Зуки в "Кошке на раскаленной крыше" 1989-го.

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