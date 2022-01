Умер основатель культовой серф-группы The Ventures Дон Уилсон

Скончался Дон Уилсон - сооснователь и гитарист наиглавнейшей сёрф-группы The Ventures, коллектива, музыку которого так или иначе слышали решительно все. Не говоря о том, что группа оказала колоссальное влияние буквально на тысячи исполнителей: в этом признавались Элтон Джон, музыканты The Beach Boys, The Kinks, The Clash, Kiss, Aerosmith, Queen, The Beatles и так далее.

Как передает Deadline, сославшись на подтверждение от сына музыканта Тима, его отец скончался от естественных причин в своем доме в родном городе Такома, штат Вашингтон. Некрологи также опубликованы на официальных аккаунтах группы.

С грустью отметим, что до этого момента Дон оставался единственным живым основателем The Ventures: Боб Богл скончался в 2009-м от лимфомы, Ноки Эдвардс - в 2018-м из-за осложнений после операции на бедре, Мел Тейлор - в 1996-м от рака.

The Ventures собрались в Такоме в 58-м по инициативе Уилсона и Богла. Первый же сингл группы, Walk, Don`t Run, стал большим хитом и вошел во все гитарные хрестоматии. Общий тираж альбомов коллектива - более ста миллионов копий, это самая продаваемая инструментальная группа в истории музыки.