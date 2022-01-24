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Умер создатель "Омена" и "Джека Райана" Мэйс Нойфелд

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    24.01.2022, 10:04
Текст:   Олег Усков

21 января скончался американский продюсер, актер и сценарист Мэйс Нойфелд. Нойфелд "вел" франшизу "Омен", начиная с первой ленты 76-го, серии "Джей Райан" и "Великий уравнитель".

Как передает Deadline, сославшись на заявление семьи продюсера, он умер во сне в своем доме в Беверли-Хиллз на 94-м году жизни. При этом Нойфелд до последнего оставался в здравом уме и, по данным издания, разрабатывал третью часть "Великого уравнителя" и сериал-вестерн с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Нойфелд родился в Нью-Йорке в 1928 году. В бизнесе - с 60-х, как сценарист и актер. Как продюсер дебютировал в 75-м. В портфолио - сайфай-комедия "Кварк", "К востоку от рая", хоррор Тоба Хупера "Смертельная забава", "Охота за "Красным Октябрем", "Затерянные в космосе", "Святой", "Сахара", "Игры патриотов", второй "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Полет "Нарушителя".

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