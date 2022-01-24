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Умерла актриса из "Дня психа" Янина Трачикувна

Новости
    24.01.2022, 22:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

22 января скончалась польская актриса театра, кино и ТВ Янина Трачикувна. Как передает Onet Film со ссылкой на коллегу артистки, Трачикувна отошла на 92-м году жизни.

Трачикувна родилась в 1930-м во Влодаве. В 1955-1992 годах служила, после окончания варшавской драматической школы, в театре Варшавы. Сниматься начала тогда же - в середине 50-х: "Под фригийской звездой", "Цена одного преступления", "Барбара и Ян", "Брюнет вечерней порой", "Мишка", "День психа" и другие.

Муж - актер и режиссер Витольд Скарух ("Четыре танкиста и собака", польские "Мастер и Маргарита" 89-го).

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