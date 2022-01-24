В General Motors нашли способ обуздать жадность дилеров

Бороться с дилерскими накрутками с помощью санкций попытается американский концерн General Motors. В компании пригрозили дилерам перераспределением квот в пользу более добропорядочных продавцов.

Письмо автопроизводителя, направленное в адрес дилеров GM, опубликовал портал Silverado Evolution. В тексте говорится, что некоторые продавцы создают своей ценовой политикой негативный фон, который отражается на позиционировании компании в СМИ и на рынке. В то же время, подчеркивает глава одного из подразделений концерна Стивен Карлайл, из-за существующего дефицита автокомпонентов и производителю, и дилерам нужно прилагать усилия к тому, чтобы отвечать ожиданиям потребителей.

В частности, автопроизводителю стало известно о том, что ряд дилеров требуют некие суммы сверх установленной суммы бронирования в рамках действующей программы GM. Зачастую клиент платит намного больше рекомендованной производителем розничной цены покупки автомобиля.

В GM предупредили, что оставляют за собой право перераспределить существующие квоты для дилеров или воспользоваться иными средствами правовой защиты, предусмотренными соглашением с продавцами.