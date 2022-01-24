В России создана уникальная система защиты побережья

Уникальную систему обороны побережья и контроля территориальных вод на базе подвижных береговых ракетных комплексов создали в России. Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" стали основой двухзвенной системы защиты российского побережья.

Об этом ТАСС рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. По его словам, эта уникальная система позволяет защитить побережье, морские коммуникации, а также контролировать территориальные воды и уничтожать наземные и морские объекты.

Обносов отметил: морская система обороны предполагает, что особо крупные объекты на дальних подступах до 300 км поражаются сверхзвуковыми ракетами комплексов "Бастион". Начиная с 260 км и менее их усилия наращиваются комплексами "Бал".

Гендиректор подчеркнул, что этот "дуэт" способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения. Более того, он обладает высоким соотношением стоимости и эффективности, что также немаловажно.

Также гендиректор корпорации рассказал, что сейчас продолжается модернизация комплекса "Бастион". Уже создана стационарная модификация "Бастиона". Стационарный береговой комплекс отличается повышенной живучестью и эффективностью, а также малой заметностью. По словам Обносова, стационарный комплекс не смогут поразить малогабаритные боеприпасы. Он также имеет хорошую защиту от высокоточного оружия. По словам гендиректора, сейчас в процессе модификации находится экспортно ориентированный вариант "Бастиона".

Российские береговые противокорабельные комплексы способны эффективно работать против авианосных групп противника, десантных кораблей, конвоев и одиночных кораблей. Комплекс К-300 "Бастион" оснащается ракетой "Оникс". Две ракеты "Оникс" способны гарантированно уничтожить любой военный корабль, имеющий самый современный уровень защиты.