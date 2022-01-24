В Сеть попали фото нового внедорожника Toyota

Toyota 26 января представит полноразмерный рамный внедорожник Sequoia следующего поколения. За два дня до этого события сайт burlappcar.com опубликовал фото фрагментов экстерьера грядущей новинки, причем без какой-либо маскировочной пленки.

Судя по снимкам, новая Sequoia по блок-фарам и стальным штампованным частям кузова до средней стойки будет унифицирована с пикапом Tundra последней генерации (на его базу будет опираться внедорожник). Крыша, задние двери и крылья у Sequoia, разумеется, будут оригинальными. Также своим выполнят передний бампер.

От Tundra возьмут гамму двигателей, то есть в линейке внедорожника будут 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (мощность - 389 л.с., крутящий момент - 649 Нм), а также гибридная система i-Force, где двигателю внутреннего сгорания ассистирует электромотор, совокупная мощность установки - 437 л.с., крутящий момент - 790 Нм. Коробка передач - 10-ступенчатый "автомат", привод - задний или полный.

Целевой рынок для этой модели - Северная Америка, в уходящем поколении XK60 она производится только в США. Напомним, в Штатах не продают Land Cruiser 300.

Нынешняя Sequoia XK60 производится с 2007 года, ее габаритная длина - 5,2 м.