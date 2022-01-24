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24.01.2022 12:00
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попали фото нового внедорожника Toyota

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.burlappcar.com Фото: www.burlappcar.com
Фото: www.burlappcar.com

Toyota 26 января представит полноразмерный рамный внедорожник Sequoia следующего поколения. За два дня до этого события сайт burlappcar.com опубликовал фото фрагментов экстерьера грядущей новинки, причем без какой-либо маскировочной пленки.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Судя по снимкам, новая Sequoia по блок-фарам и стальным штампованным частям кузова до средней стойки будет унифицирована с пикапом Tundra последней генерации (на его базу будет опираться внедорожник). Крыша, задние двери и крылья у Sequoia, разумеется, будут оригинальными. Также своим выполнят передний бампер.

От Tundra возьмут гамму двигателей, то есть в линейке внедорожника будут 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (мощность - 389 л.с., крутящий момент - 649 Нм), а также гибридная система i-Force, где двигателю внутреннего сгорания ассистирует электромотор, совокупная мощность установки - 437 л.с., крутящий момент - 790 Нм. Коробка передач - 10-ступенчатый "автомат", привод - задний или полный.

Целевой рынок для этой модели - Северная Америка, в уходящем поколении XK60 она производится только в США. Напомним, в Штатах не продают Land Cruiser 300.

Нынешняя Sequoia XK60 производится с 2007 года, ее габаритная длина - 5,2 м.

#Toyota