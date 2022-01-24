В Совфеде обсудят деятельность "ставленников антироссийских центров"

Вскоре комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ обсудит деятельность "ставленников иностранных антироссийских центров", которые эмигрировали на Запад. Об этом заявил председатель комиссии Андрей Климов.

"Работая в интересах тех же самых сил, что ведут к самоубийственной войне с Россией, "политические изгнанники" де-факто солидаризируются с подлинными поджигателями войны, теми, кто пытается втянуть наше Отечество в кровавую бойню. Такого рода публике нужна не безопасность и процветание российского народа, а "другая Россия", находящаяся лишь под их управлением, читай - под контролем тех сил, что сделали на них ставку в борьбе с Россией", - написал Климов в своем блоге на сайте Совета Федерации.

Сенатор добавил, что "именно многочисленные провокационные заявления представителей эмигрировавших "борцов с режимом" стали в минувшие месяцы в ряд главных аргументов западной пропаганды в отношении "агрессивной России", мифических "планов захвата Украины", "воссоздания СССР" и прочих пропагандистских антироссийских штампов".

"В ближайшем будущем наша сенаторская комиссия предоставит более развернутую картину деструктивной деятельности в отношении Российской Федерации эвакуированных Западом за рубеж ставленников иностранных антироссийских центров", - сообщил глава комиссии.