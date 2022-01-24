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В США снимут сиквел "Рождественской истории" 1983 года

Новости
    24.01.2022, 16:25
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary решили выпустить продолжение знаменитой американской комедии "Рождественская история", снятой в 1983 году. По информации Deadline, фильм станет сиквелом классической картины, а Питер Биллингсли снова сыграет роль Ральфи, только повзрослевшего.

По сюжету Ральфи возвращается в свой старый дом вместе со своими детьми. Герой хочет подарить отпрыскам такой же волшебный праздник, который он пережил в детстве. Кроме того, Ральфи встречается со старыми друзьями и смиряется с кончиной своего отца.

По предположениям издания, мать главного героя сыграет Джули Хагерти ("Шопоголик", "Просто друзья", "Жена", "Мальчишник").

Фильм "Рождественская история" вышел в 1983 году и повествовал о событиях, происходящих в 1940 году. По сюжету мальчик Ральфи мечтал получить на Рождество необычный подарок - винтовку Красного Наездника. Родители из соображений безопасности отказали сыну в таком подарке, тогда тот решил обратиться напрямую к Санта-Клаусу.

Новый фильм, соответственно, будет рассказывать о событиях 1970-х годов. Премьера состоится на HBO Max.

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