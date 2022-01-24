Постановление губернатора Волгоградской области от 20 января 2022 года № 42 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 г. № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 г. № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области" следующие изменения:

1.1. В постановлении:

1) пункт 2 после слов "указанных органов," дополнить словами "должностными лицами подведомственных таким органам государственных учреждений,";

2) в пункте 3 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"оказывать содействие органам исполнительной власти Волгоградской области и подведомственным им государственным учреждениям, органам местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в организации мероприятий по пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности;

обеспечить в рамках предоставленных полномочий и в соответствии с действующим законодательством возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в том числе на основании материалов, представленных органами исполнительной власти Волгоградской области и подведомственными им государственными учреждениями, органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).".

1.2. В Порядке организации мероприятий по пресечению нарушений правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном названным постановлением:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Проведение мероприятий осуществляется должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных учреждений, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее именуются -уполномоченные должностные лица).";

2) пункт 1.3 дополнить словами ", предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";

3) в пункте 2.1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.1. Уполномоченные должностные лица в пределах своей компетенции в рамках осуществления мероприятий выявляют нарушения:";

б) в абзацах пятом, шестом слова "должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях," заменить словами "уполномоченными должностными лицами";

4) пункте 2.2:

в абзаце первом слова "должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях," заменить словами "уполномоченными должностными лицами";

в абзаце втором слова "должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области" заменить словами "уполномоченными должностными лицами";

5) в пункте 2.3 слова "органами исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях," заменить словами "уполномоченными должностными лицами";

6) пункты 2.4, 3.1 изложить в следующей редакции:

"2.4. План мероприятий формируется сроком на один календарный месяц контрольным управлением аппарата Губернатора Волгоградской области (далее именуется - контрольное управление) с учетом:

предложений, представленных органами исполнительной власти Волгоградской области, включающих предложения подведомственных им государственных учреждений (далее именуются - предложения органов исполнительной власти Волгоградской области);

предложений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Волгоградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области при наличии таких предложений.

Предложения органов исполнительной власти Волгоградской области по формированию Плана мероприятий, оформленные согласно приложению к настоящему Порядку, представляются в контрольное управление не позднее чем за пять рабочих дней до начала следующего календарного месяца посредством электронной почты в виде скан-копии документа, содержащего такие предложения.

Предложения органов исполнительной власти Волгоградской области по формированию Плана мероприятий в обязательном порядке должны содержать информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, ранее привлеченных к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

План мероприятий подписывается начальником контрольного управления и утверждается вице-губернатором - руководителем аппарата Губернатора Волгоградской области.

Скан-копия утвержденного Плана мероприятий направляется контрольным управлением посредством электронной почты органам исполнительной власти Волгоградской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Волгоградской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, должностные лица которых принимают участие в реализации Плана мероприятий.

Скан-копии планов мероприятий по выявлению нарушений правил поведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, утвержденных в рамках своих полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области (в том числе с участием подведомственных им муниципальным учреждений), направляются в контрольное управление посредством электронной почты не позднее 5-го числа отчетного месяца.";

"3.1. Мониторинг проводится контрольным управлением посредством анализа информации, указанной в пункте 2.5 настоящего Порядка, а также анализа Плана мероприятий, планов мероприятий, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, и фактической реализации таких планов.";

7) в пункте 4.1 слова "Должностные лица органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях," заменить словами "Уполномоченные должностные лица".

1.3. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров















