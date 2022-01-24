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24 января 2022 г.

Указ губернатора Воронежской области от 24 января 2022 года № 9-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в подпункт "г" пункта 2 указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у, от 26.12.2020 № 491-у, от 29.01.2021 № 15-у, от 12.02.2021 № 28-у, от 26.02.2021 № 34-у, от 04.03.2021 № 43-у, от 25.05.2021 № 93-у, от 22.06.2021 № 116-у, от 30.06.2021 № 123-у, от 12.07.2021 № 132-у, от 20.08.2021 № 159-у, от 08.10.2021 № 176-у, от 08.10.2021 № 177-у, от 10.10.2021 № 178-у, от 13.10.2021 № 179-у, от 22.10.2021 № 183-у, от 12.11.2021 № 199-у, от 26.11.2021 № 207-у, от 03.12.2021 № 211-у, от 24.12.2021 № 226-у, от 13.01.2022 № 4-у) следующие изменения:

- в абзаце седьмом цифры "75" заменить цифрами "50";

- в абзаце восьмом цифры "75" заменить цифрами "50";

- в абзаце девятом цифры "75" заменить цифрами "50";

- в абзаце десятом цифры "75" заменить цифрами "50".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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