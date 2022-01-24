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Вышел русский трейлер итальянского хоррора "Клаустрофобы: Начало"

Новости
    24.01.2022, 09:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов

На YouTube приключился русский трейлер итало-французского фильма ужасов The Bunker Game, отечественными прокатчиками обозванный "Клаустрофобы: Начало". По понятной причине - зачем-то привязать всю эту лавочку к сомнительной жанровой линейке "Клаустрофобы".

Режиссер и соавтор сценария - дебютант Роберто Дзаццара. В ролях - номинантка антипремии "Золотая малина" Гайя Уайсс ("Викинги", "Бегущая в лабиринте"), Лоренцо Рикельми ("Марко Поло", "Борджиа"), Марк Райдер ("Робин Гуд" Ридли Скотта), Николо Пазетти ("Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток").

Суть мероприятия: в заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По сюжету которой "четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание". Ну и, разумеется, что-то идет не так и участники потешки сталкиваются с подлинным древним злом (выглядящим как поделка из щепочек и гумуса.)

В кино - с 24 февраля.

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