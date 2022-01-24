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Вышел трейлер британского сериала "Учитель" с Шеридан Смит

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    24.01.2022, 13:42
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Сhannel 5 Фото: youtube.com/ Сhannel 5
Фото: youtube.com/ Сhannel 5

Британский телеканал Сhannel 5 опубликовал трейлер мини-сериала "Учитель" (The Teacher), в котором сыграла Шеридан Смит ("Свидания", "Внутри девятого номера", "Королевский корги"), Сесилия Ноубл, Дэвид Флишман, Сара-Джейн Поттс, Келвин Флетчер, Иан Палстон-Дэвис, Шэрон Руни, Карен Хентхорн и другие.

События сериала разворачиваются вокруг школьной учительницы Дженны Гарви, которую обвиняют в неподобающем поведении в отношении одного из обучающихся после одного из внеклассных мероприятий. Сама Дженна, существование которой осложнено неурядицами в личной жизни и проблемами с алкоголем, не помнит о произошедшем.

В мгновение ока она становится всеобщим врагом, а любое ее действие - получает новую оценку в свете открывшихся обстоятельств. Для того чтобы понять, что именно произошло, учительнице предстоит заново погрузиться в события своего прошлого, за которыми она была так счастлива захлопнуть дверь много лет назад.

Премьера четырехсерийного сериала состоится 31 января 2022 года.

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