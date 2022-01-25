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25.01.2022 19:55
Рубрика: Происшествия

Беженцев предложили размещать в центрах временного содержания МВД РФ

Текст: Александр Степанов

Министерство внутренних дел РФ предлагает не создавать для беженцев отдельный фонд жилья, а размещать их в центрах временного содержания МВД. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В частности в пояснительной записке к документу говорится, что законопроект исключает крайне затратную норму, которая сейчас содержится в действующей редакции Федерального закона о беженцах. Она касается предоставления беженцам жилых помещений из фонда жилья для временного поселения. "Создание и эксплуатация такого фонда требуют больших расходов", - отмечается в пояснении.

Законопроектом предлагается, вместо создания фонда жилья для беженцев использовать в качестве жилья, жилые помещения в центрах временного размещения, которыми располагает МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД

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