Боевых пловцов предложили запугивать особым шумом

Военные ученые России разработали технологию борьбы с боевыми пловцами при помощи акустических волн особой частоты. Предполагается, что одновременно с защитой кораблей и других военно-морских объектов применение нелетального звукового оружия позволит минимизировать ущерб, наносимый как нарушителям, так и окружающей среде.

Концепция новой системы охраны опубликована в журнале "Военная мысль". Для скрытного минирования кораблей и береговых объектов противник может применять диверсантов (боевых пловцов), а также специально обученных животных: дельфинов, морских львов, котиков и других, - говорится в статье. Для защиты от этих угроз авторы проекта предлагают использовать акустическое воздействие, эффективность которого в водной среде намного выше, чем в атмосфере.

- Действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением чувства страха, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния, - сказано в публикации.

Предлагаемый комплекс охраны военно-морских объектов состоит из систем мониторинга назначенного района, распознавания обнаруженных нарушителей и воздействия на них. Мониторинг должен обеспечивать обнаружение и определение координат объекта как в радиусе нескольких километров, так и в ближней зоне - на расстоянии сотен и даже десятков метров. Именно в ближней зоне предполагается использовать акустическое оружие.