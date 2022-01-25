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25.01.2022,  
17:21
Текст:  Алексей Брусилов

Более полусотни БМП-2М с модулем "Бережок" получит ЦВО в 2022 году

БМП-2 с боевым модулем "Бережок" пополнят до конца текущего года парки дислоцированных в Поволжье соединений и воинских частей Центрального военного округа. Об этом со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина сообщила пресс-служба территориального объединения.
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости

Установка "Бережка" значительно увеличивает боевые возможности проверенных многолетней эксплуатацией БМП второго поколения, известных своей надежностью и хорошей маневренностью.

После такого обновления они получат расширенные возможности как по уничтожению различной неприятельской бронетехники, так и живой силы.

Например, бортовой противотанковый комплекс "Корнет" с лазерной системой наведения не оставит шансов даже самым хорошо бронированным танкам, имеющим, в том числе, динамическую защиту.

Огневая мощь малокалиберных скорострельных пушек и спаренных пулеметов также усилена 30-мм автоматическими гранатометами.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Для точного наведения и действий в любое время суток применены комбинированные прицелы с независимой системой стабилизации в двух плоскостях, тепловизорами и лазерными дальномерами.

Также в конце прошлого года стало известно, что в сухопутных войсках Российской армии планируют принять на вооружение новейшую боевую машину пехоты Б-19 с необитаемым ракетно-пушечным отделением "Эпоха".

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Фото: istock
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