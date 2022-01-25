Чем удивит и порадует витебских театралов Брянский ТЮЗ

Если заглянуть в исторические хроники двух городов Союзного государства - Брянка и Витебска, - то окажется, что оба еще в конце прошлого столетия разменяли свои первые десять веков. Но что еще крепче роднит старинные славянские города - это душевная широта и глубокий интерес их жителей к национальной культуре.

Буквально накануне своего очередного дня рождения в столице "Славянского базара" собирает друзей драматического искусства Брянский областной театр юного зрителя. Для солидного российского коллектива белорусские коллеги предоставили сценическую площадку академического драматического театра имени Якуба Коласа, сообщает БЕЛТА.

Выбор гастрольного репертуара был достаточно скрупулезным, ведь за свою сорокалетнюю историю брянские поклонники мельпомены, уточняют местные театралы, успели поставить более 150 спектаклей. В итоге режиссерский выбор пал на постановку по роману Дюма "Три мушкетера".

Кстати, история этого произведения, которую покажут россияне 10 февраля, была воплощена на сцене в виде мюзикла композитора Максима Дунаевского на основе пьесы Марка Розовского и стихотворений Юрия Ряшенцева. Актерам, по утверждению критики, удалось талантливо проявить и свои вокальные данные, получив высочайшую оценку публики.

А во второй день гастролей витебским театралам представят еще одно классическое произведение - спектакль "Дядюшкин сон" по повести Федора Достоевского. Его постановку осуществил главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов. Между прочим, он хорошо знаком витебской публике по ряду постановок на сцене местного драматического театра. А вот художник-постановщик спектакля - известный белорусский сценограф Валентина Правдина.

Для юного поколения горожан брянские артисты привезли на гастроли спектакль по мотивам русской народной сказки "Финист - Ясный сокол".

Кстати, всего в репертуаре коллектива, судя по театральным афишам, насчитывается три десятка спектаклей. В театре начинал свой творческий путь известный режиссер, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Евгений Марчелли. На его сцене поставлены лучшие произведения Шекспира, Мольера, Шиллера, Пушкина, Грибоедова, Островского, Горького.