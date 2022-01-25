ФСИН просит заменить Олегу Навальному условный срок на реальный

Во вторник в Люблинский суд Москвы поступило представление ФСИН об отмене Олегу Навальному условного наказания.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Люблинского суда, уголовно-исполнительная инспекция просит суд об отмене в отношении Навального условного осуждения в связи с неисполнением осужденным наложенных на него обязанностей.

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированной акции 23 января прошлого года в Москве.